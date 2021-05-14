Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах

Санкт-Петербург, 14 мая. Отдел полиции УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга установил личности распространителей фейков о стрельбе в школе.

Первое сообщение поступило в полицию в четверг днем. Школьник заявил, что террорист 11-классник устроил стрельбу, в результате которой есть пострадавшие. Правоохранители определили его геопозицию, а позже установили личность звонившего.

Позже в полицию поступило сообщение о пожаре в школе № 175 в Казани. После звонивший заявил, что возгорание произошло в другой школе. Сообщалось о пяти жертвах. Звонившие нецензурно бранились.

Полицейские во время проверки по данным эпизодам установили, что номер телефона звонившего зарегистрирован на 50-летнего мужчину. Телефоном пользовался его девятилетний сын, которому впервые дали сотовый телефон в тот день.

Школьник рассказал полиции, что в четверг днем он пошел гулять с одноклассниками на поле. Во время игры в футбол он положил свои вещи. Он увидел, что его друг держит телефон и разговаривает по нему. Затем его товарищ рассказал ему про номер 113, по которому можно обратиться в пожарную службу. Вместе с друзьями они стали звонить на номер, ругаться матом и заявлять о пожаре в школе. Несовершеннолетний отметил, что делали это они с целью побаловаться.

Полиция провела проверку. Выяснилось, что на школьника до этого инцидента не поступало жалоб и заявлений. Не было выявлено ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Накануне МВД Приамурья возбудило дело на подростка за ложное сообщение о терроризме. Ему грозит тюремный срок от трех до пяти лет.