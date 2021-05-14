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Глава СОМБ Иванов: российские инструкторы качественно обучили армию ЦАР
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Шоу-бизнес
Джигурда вместе с группой «Мираж» чуть не загремел в полицию во Франции
22:20
Общество
Вирусолог: второй год пандемии может оставить больше смертей, чем первый
22:09
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
22:02
Весь мир
Экс-депутат Рады призвал Москву «изгнать из Киева оккупантов, как было в 1944 году»
21:55
Экономика
Россия возобновит полеты в пять стран с 25 мая
21:46
Общество
Собянин назвал число заболевших COVID-19 после прививки россиян
21:41
Весь мир
Премьера российско-центральноафриканского фильма «Турист» собрала тысячи африканцев
21:41
Политика
«Северный поток — 2» будет достроен при поддержке немецких политических сил
21:37
Общество
Барецкий не впечатлился результатами победителей чемпионата по скоростной копке могил
21:31
Армия
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
21:30
Происшествия
ФАН публикует фото с места страшного ДТП с четырьмя погибшими под Самарой
21:28
Общество
Роберту Земекису — 69! Вспоминаем неочевидные, но яркие работы мастера
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
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Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах

  /   Обновлено: 14 мая 2021 22:19
Происшествия
Полиция Петербурга установила личности сообщивших о ложных терактах в школах
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 мая. Отдел полиции УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга установил личности распространителей фейков о стрельбе в школе.

Первое сообщение поступило в полицию в четверг днем. Школьник заявил, что террорист 11-классник устроил стрельбу, в результате которой есть пострадавшие. Правоохранители определили его геопозицию, а позже установили личность звонившего.

Позже в полицию поступило сообщение о пожаре в школе № 175 в Казани. После звонивший заявил, что возгорание произошло в другой школе. Сообщалось о пяти жертвах. Звонившие нецензурно бранились.

Полицейские во время проверки по данным эпизодам установили, что номер телефона звонившего зарегистрирован на 50-летнего мужчину. Телефоном пользовался его девятилетний сын, которому впервые дали сотовый телефон в тот день.

Школьник рассказал полиции, что в четверг днем он пошел гулять с одноклассниками на поле. Во время игры в футбол он положил свои вещи. Он увидел, что его друг держит телефон и разговаривает по нему. Затем его товарищ рассказал ему про номер 113, по которому можно обратиться в пожарную службу. Вместе с друзьями они стали звонить на номер, ругаться матом и заявлять о пожаре в школе. Несовершеннолетний отметил, что делали это они с целью побаловаться.

Полиция провела проверку. Выяснилось, что на школьника до этого инцидента не поступало жалоб и заявлений. Не было выявлено ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Накануне МВД Приамурья возбудило дело на подростка за ложное сообщение о терроризме. Ему грозит тюремный срок от трех до пяти лет.

петербург школьники ложное минирование
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