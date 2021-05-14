Восьмибалльные пробки сковали Петербург вечером в пятницу

Санкт-Петербург, 14 мая. Автомобильные пробки возникли на дорогах Петербурга вечером пятницы. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил дорожную ситуацию на восемь баллов по состоянию на 18:20.

В историческом центре Северной столице не проехать на Невском, Литейном и Лиговском проспектах. Сейчас заторов на дороге немного меньше, а пробки стали пятибалльными.

В Василеостровском районе автомобилисты медленно едут на Малом проспекте, набережной Макарова и Уральской улице. А вот на Петроградской стороне пробки образовались на Большой Пушкарской улице, Большом и Каменноостровском проспектах. Рекордная пробка длиной в 11 километров скопилась от Октябрьской набережной до Колтушского шоссе.

Ранее с семибалльных пробок началось для петербуржцев утро 11 мая. Наиболее тяжелая ситуация наблюдалась в местах проведения дорожных работ, на магистралях и КАД.