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14 мая 21:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:25
Общество
Елена Ваенга спела для костромчан без макияжа
21:24
Политика
Эксперт назвал давлением на суд заявление Зеленского по делу Медведчука
21:21
Шоу-бизнес
Владимир Маркони стал ведущим музыкального шоу на канале «Россия-1»
21:20
Шоу-бизнес
Дизайнер Аника Керимова ответила на обвинения в пиаре на имени Вячеслава Зайцева
21:17
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала, как следят за участниками «Дома-2»
21:15
Происшествия
Сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца
21:13
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за эротические фото сразу после госпитализации
21:12
Шоу-бизнес
Эвелина Хромченко показала брюки, которые должны быть в гардеробе каждой модницы
21:12
Общество
Тульским школьникам разрешили последние звонки и выпускные балы
21:06
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев несет большие потери, ВСУ забросили две ДРГ на линию фронта
21:04
Шоу-бизнес
Бывший бойфренд Джорджа Майкла получит часть наследства покойного артиста
21:03
Весь мир
Самер Суэйфан и Максим Шугалей: фильм «Турист» объединит народ ЦАР
21:02
Спорт
Украинская теннисистка Ястремская объяснила попадание допинга в организм сексом
21:01
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении запрещенной техники в жилых кварталах в Донбассе
21:01
Политика
Политолог Стоякин объяснил, почему Киев не оставит попыток посадить Медведчука
21:00
Общество
Чисто крымский кайф: одессит честно признался, почему ездит на полуостров
20:56
Общество
«Неделя без сетей»: в Приморье стартовала всероссийская экологическая акция
20:50
Политика
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет участвовать в антироссийской истерии
20:49
Армия
МО РФ планирует создать центры «Авангард» в городах с населением более 100 тысяч человек
20:46
Происшествия
На детей в Тульской области обрушились каменные фрагменты балкона
Все новости

Трехлетнюю девочку в синяках госпитализировали в Петербурге

Происшествия
Трехлетнюю девочку в синяках госпитализировали в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 мая. Маленькую девочку доставили в больницу со множественными ушибами неизвестной давности, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Врачи осмотрели юную пациентку и диагностировали у нее гематомы правого бедра, левого предплечья и левой ягодичной области. В состоянии средней степени тяжести ее перевели в детскую городскую больницу.

Полицейские задержали мужчину, который заявил, что является биологическим отцом девочки, но нигде в документах не указано, чтобы супруга могла получать пособие для матерей-одиночек. На протяжении трех месяцев женщина находится в роддоме из-за скоротечных ранних родов. Мужчина показал рукописную доверенность от возлюбленной, позволяющую ему приводить малышку в детский сад и забирать домой. Он объяснил, что дочь получила телесные повреждения, когда прыгала на соседском батуте. После выписки из роддома мать девочки привлекут к административной ответственности за оставление ребенка с чужим человеком.

Еще одну маленькую петербурженку госпитализировали после падения с кровати. Малышка сильно ударилась и пробила голову лежащими на полу игрушками, сообщал ФАН.

петербург ребенок гематомы
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Все новости / Происшествия / Трехлетнюю девочку в синяках госпитализировали в Петербурге
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