Трехлетнюю девочку в синяках госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая. Маленькую девочку доставили в больницу со множественными ушибами неизвестной давности, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Врачи осмотрели юную пациентку и диагностировали у нее гематомы правого бедра, левого предплечья и левой ягодичной области. В состоянии средней степени тяжести ее перевели в детскую городскую больницу.

Полицейские задержали мужчину, который заявил, что является биологическим отцом девочки, но нигде в документах не указано, чтобы супруга могла получать пособие для матерей-одиночек. На протяжении трех месяцев женщина находится в роддоме из-за скоротечных ранних родов. Мужчина показал рукописную доверенность от возлюбленной, позволяющую ему приводить малышку в детский сад и забирать домой. Он объяснил, что дочь получила телесные повреждения, когда прыгала на соседском батуте. После выписки из роддома мать девочки привлекут к административной ответственности за оставление ребенка с чужим человеком.

Еще одну маленькую петербурженку госпитализировали после падения с кровати. Малышка сильно ударилась и пробила голову лежащими на полу игрушками, сообщал ФАН.