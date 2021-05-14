Агрессивная мать сломала ключицу инспектору ПДН во время проверки

Санкт-Петербург, 14 мая. Во время плановой проверки семьи, состоящей на учете, инспектор ПДН получила закрытый перелом ключицы из-за неадекватной матери.

Инцидент произошел на Белградской улице. Инспектор ПДН вместе с коллегой отправились по адресу семьи, которая стоит на учете. Во время проверки мать, которая злоупотребляет алкоголем и ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, вела себя неадекватно и ударила инспектора кулаком в грудь, сообщает источник ФАН.

После инцидента неадекватную родительницу доставили в отдел полиции, а ребенка передали отцу. Инспектор была осмотрена врачом и отправлена на амбулаторное лечение.

Полицейские подозревают жительницу Кирово-Чепецка в истязании дочерей, сообщал ФАН. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что женщина избивала своих детей с ноября 2020 года по март 2021-го.