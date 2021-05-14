ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая. Два легковых автомобиля, Lada Largus и Toyota Camry, получили серьезные повреждения в ДТП в Приморском районе. ФАН публикует видео с места дорожного ЧП.

Инцидент произошел на проспекте Сизова после пересечения проспекта Королева в Петербурге. В результате столкновения один автомобиль протаранил бетонный столб и повалил его. По предварительным данным, погибших или пострадавших в аварии нет. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Двухлетний малыш получил травмы в ДТП на улице Бутлерова в Калининском районе, сообщало Федеральное агентство новостей. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.