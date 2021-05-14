Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 мая. Трое подростков пострадали в результате драки возле школы в одном из районов Северной столицы.

Сотрудникам правоохранительных органов поступило обращение из больницы, в которую были доставлены трое школьников с ушибами и ранениями разной степени тяжести. Все участники драки от госпитализации отказались и были отправлены домой, сообщил источник ФАН.

От родителей заявлений в правоохранительные органы не поступало. По факту данного инцидента администрация школы проводит проверку.

Преподаватели и родители высказались об инциденте в одной из школ Томской области, сообщал ФАН. Местная жительница была оштрафована за нецензурное оскорбление учителя, который обучает ее ребенка.