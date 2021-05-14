Двухлетний ребенок пострадал при ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая. На улице Бутлерова в Калининском районе произошло ДТП. При лобовом столкновении машин пострадал двухлетний малыш.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, 33-летний водитель Volkswagen вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda, которым управлял 30-летний мужчина. В результате аварии обе машины получили серьезные повреждения.

Госпитализирован двухлетний мальчик — пассажир легкового автомобиля Volkswagen. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали произошедшего.

Сотрудники полиции в Петербурге выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого 11-летний мальчик попал в больницу, сообщал ФАН. Автомобиль наехал на школьника, он ударился головой, после чего его госпитализировали.