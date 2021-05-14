Петербуржец воспользовался телефоном друга и украл 2,4 млн рублей

Санкт-Петербург, 14 мая. В полицию Фрунзенского района обратилась 50-летняя женщина. Со счета ее сына украли около 2,4 млн рублей.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, 18-летний молодой человек проходит срочную службу в Мурманской области. У сына женщины есть счет в банке, на котором хранилось порядка 2,4 млн рублей. У потерпевшей был доступ к нему. Когда она пошла в банк, чтобы снять наличные, ей сообщили о нулевом балансе счета.

По выписке стало понятно, что все средства перевели на банковскую карту ее сына, а после — на счет предполагаемого преступника. По предварительным данным, злоумышленник должен был передать мобильный телефон матери военного, но не сделал этого. С помощью смартфона он и совершил махинации с деньгами.

Позже полицейским удалось задержать предполагаемого 26-летнего преступника. Он успел потратить 1,4 млн рублей, а оставшиеся 993 тыс. рублей находятся на его заблокированном счете. Молодому человеку предъявлено обвинение в краже.

Житель Северной столицы обратился в полицию по факту кражи, сообщал ФАН. Мужчина подчеркнул, что его «обокрали дважды».