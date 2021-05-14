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14 мая 19:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:55
Общество
Спасенных в Петербурге детенышей нерпы перевели в уличный бассейн
19:54
Политика
Мастера хореографии исполнят самый масштабный танец в День России
19:53
Общество
В Приморье готовят проекты, под которые получат бюджетный кредит
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
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Петербуржец воспользовался телефоном друга и украл 2,4 млн рублей

  /   Обновлено: 14 мая 2021 19:16
Происшествия
Петербуржец воспользовался телефоном друга и украл 2,4 млн рублей
flickr.com  /  @Marco Verch

Санкт-Петербург, 14 мая. В полицию Фрунзенского района обратилась 50-летняя женщина. Со счета ее сына украли около 2,4 млн рублей.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, 18-летний молодой человек проходит срочную службу в Мурманской области. У сына женщины есть счет в банке, на котором хранилось порядка 2,4 млн рублей. У потерпевшей был доступ к нему. Когда она пошла в банк, чтобы снять наличные, ей сообщили о нулевом балансе счета.

По выписке стало понятно, что все средства перевели на банковскую карту ее сына, а после — на счет предполагаемого преступника. По предварительным данным, злоумышленник должен был передать мобильный телефон матери военного, но не сделал этого. С помощью смартфона он и совершил махинации с деньгами.

Позже полицейским удалось задержать предполагаемого 26-летнего преступника. Он успел потратить 1,4 млн рублей, а оставшиеся 993 тыс. рублей находятся на его заблокированном счете. Молодому человеку предъявлено обвинение в краже.

Житель Северной столицы обратился в полицию по факту кражи, сообщал ФАН. Мужчина подчеркнул, что его «обокрали дважды».

кража санкт-петербург полиция
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Все новости / Происшествия / Петербуржец воспользовался телефоном друга и украл 2,4 млн рублей
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