Мигрант на Hyundai сбил 75-летнюю петербурженку возле ее дома

Санкт-Петербург, 14 мая. Пожилая женщина попала под колеса иномарки возле собственного дома, ее увезли в больницу, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Ключевой улице. Пенсионерка шла по тротуару, когда ее сбил Hyundai, за рулем которого находился 25-летний гражданин Таджикистана. Водитель сдавал задним ходом и не заметил пешехода.

Пострадавшую 75-летнюю петербурженку госпитализировали в Елизаветинскую больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также множественные ушибы и ссадины в области лица. Врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести. Автомобилист ранее не привлекался к административной ответственности, а права получил только в этом году.

Еще одно ДТП произошло в Северной столице на проспекте Мечникова — автомобиль сбил 11-летнего мальчика с самокатом. Ребенок ударился головой, его госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщал ФАН.