Двухлетний ребенок попал в больницу после отравления неизвестным веществом в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая. Медики госпитализировали малыша, который якобы отравился таблетками родителей. Однако после промывания желудка информация об употреблении препаратов не подтвердилась.

Инцидент произошел в одном из домов на Дунайском проспекте. После звонка от матери, которая сообщила об отравлении сына таблетками, медики приехали к ребенку, а затем увезли его в больницу. После осмотра они поставили ему диагноз «острое пероральное отравление гипотензивными препаратами» и положили в реанимацию.

Однако, как впоследствии выяснилось, причиной недомогания у ребенка были не таблетки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. В желудке у мальчика не были обнаружены похожие вещества, в связи с чем медики продолжают выяснять обстоятельства случившегося с мальчиком. Кроме того, ситуацией с малышом заинтересовались полицейские.

В начале мая четырехлетний мальчик едва не погиб при посещении парка развлечений в Северной столице, сообщал ФАН. Ребенок упал с одного из аттракционов и получил травмы.