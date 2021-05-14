Двухлетний ребенок попал в больницу после отравления неизвестным веществом в Петербурге

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14 мая 19:56
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новостей
19:55
Общество
Спасенных в Петербурге детенышей нерпы перевели в уличный бассейн
19:54
Политика
Мастера хореографии исполнят самый масштабный танец в День России
19:53
Общество
В Приморье готовят проекты, под которые получат бюджетный кредит
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
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Двухлетний ребенок попал в больницу после отравления неизвестным веществом в Петербурге

  /   Обновлено: 14 мая 2021 18:56
Происшествия
Двухлетний ребенок попал в больницу после отравления неизвестным веществом в Петербурге
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Санкт-Петербург, 14 мая. Медики госпитализировали малыша, который якобы отравился таблетками родителей. Однако после промывания желудка информация об употреблении препаратов не подтвердилась.

Инцидент произошел в одном из домов на Дунайском проспекте. После звонка от матери, которая сообщила об отравлении сына таблетками, медики приехали к ребенку, а затем увезли его в больницу. После осмотра они поставили ему диагноз «острое пероральное отравление гипотензивными препаратами» и положили в реанимацию.

Однако, как впоследствии выяснилось, причиной недомогания у ребенка были не таблетки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. В желудке у мальчика не были обнаружены похожие вещества, в связи с чем медики продолжают выяснять обстоятельства случившегося с мальчиком. Кроме того, ситуацией с малышом заинтересовались полицейские.

В начале мая четырехлетний мальчик едва не погиб при посещении парка развлечений в Северной столице, сообщал ФАН. Ребенок упал с одного из аттракционов и получил травмы.

петербург отравление госпитализация малыш
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Все новости / Происшествия / Двухлетний ребенок попал в больницу после отравления неизвестным веществом в Петербурге
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