Пьяный петербуржец избил 12-летнюю дочь сожительницы

Санкт-Петербург, 14 мая. Нетрезвый мужчина ударил 12-летнюю дочь сожительницы ногой по лицу, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Школьница вернулась домой и обнаружила там пьяного возлюбленного матери, о чем и сообщила ей по телефону. В этот момент 34-летняя женщина была на работе. Она сказала дочери выйти из квартиры и вызвала полицию. Спустя несколько минут девочка позвонила маме в слезах и сообщила, что пока она одевалась, мужчина ударил ее ногой в челюсть.

Пострадавшая дождалась оперативников, но агрессивный петербуржец отказался открывать дверь. Школьницу доставили в отделение полиции, там она дождалась мать. Женщина сразу же написала заявление с просьбой привлечь сожителя к ответственности за избиение ребенка.

В Сестрорецке пьяная женщина до смерти избила двухлетнего ребенка. Бездыханное тело младенца нашел ее супруг, который вызвал полицию. Оказалась, что семья была неблагополучной и состояла на учете, сообщал ФАН.