Двухкомнатная квартира загорелась в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 14 мая. Огонь охватил двухкомнатную квартиру в девятиэтажном жилом доме на проспекте Авиаконструкторов, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 16:54. Прибывшие на вызов спасатели установили, что в квартире горит обстановка на площади 15 квадратных метров. Сведения о пострадавших уточняются. В тушении задействованы 37 человек личного состава и семь единиц спецтехники.

В центре Екатеринбурга загорелась крыша жилого дома 1936 года постройки. Спустя некоторое время пламя перекинулось на квартиру, расположенную на восьмом этаже. ФАН опубликовал видео с места происшествия.