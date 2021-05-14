Петербуржцы смогут пожаловаться на неправильную парковку во дворах

Санкт-Петербург, 14 мая. Информацию о неправильной парковке автомобилей петербуржцы смогут загружать в специальный сервис. Необходимо фото автомобиля и адрес зафиксированного нарушения.

Специальный сервис по сбору информации о систематических нарушениях правил парковки запустили на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в Петербурге. Об этом в социальных сетях сообщил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Сообщить о неправильной парковке, особенно когда она создает значительные проблемы, можно быстро и легко. Нужно лишь указать точку на карте и приложить фотографии, объяснил депутат. С помощью нового сервиса можно будет привлечь к ответственности недобросовестных автовладельцев.

Кроме того, комитет по транспорту Петербурга планирует ввести новые правила передвижения и парковки самокатов в Северной столице. Вероятно, разрешенная скорость не будет превышать 15 км/ч.

Как сообщалось ранее, жители городского округа Красногорск в Подмосковье могут рассчитывать на льготную парковку. Ситуация с наличием мест для автомобилей находится на контроле местной администрации, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».