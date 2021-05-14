Ключи от новых квартир в Кронштадте получили 20 петербургских семей

Санкт-Петербург, 14 мая. Молодые семьи Петербурга получили ключи от новых квартир в Кронштадте по программе «Молодежи — доступное жилье».

Старый жилой фонд Санкт-Петербурга ремонтируют по целевой программе «Молодежи — доступное жилье», затем в нее заселяют семьи. В этот раз были выданы сертификаты на квартиры по Красной улице, 8. В него могут заселиться 184 семьи.

Рабочие уже завершают благоустройство прилегающей к дому территории. Почти готовы две детские спортивные площадки, вскоре там появится и игровая зона для маленьких петербуржцев. В шаговой доступности к дому находятся детский сад и школа.

Власти Петербурга отмечают, что специально выбирают под программу старый фонд центральных районов, чтобы семьи могли воспитывать своих детей «с духом петербургской истории».

В рамках проекта «Молодежи — доступное жилье» в Петербурге строятся пять многоквартирных домов высотой в четыре этажа. Их возводят рядом с Шуваловским парком.