Правительство Петербурга поблагодарили за развитие молдавской культуры

Санкт-Петербург, 14 мая. Правительство Санкт-Петербурга активно содействует развитию культуры местных диаспор, в том числе и молдавской культуры.

Председатель региональной общественной организации «Молдавское достояние» в городе Санкт-Петербурге Федор Урсу записал видеообращение к представителям диаспоры и властям города. Он поблагодарил всех причастных за оказанную поддержку в организации мероприятий и за вклад в развитие молдавской культуры.

«За такой короткий срок мы достигли очень хорошего результата. Мы организовали праздник Мэрцишор-2021, мы участвовали в турнире по мини-футболу. Мы вместе возложили цветы на Пискаревском кладбище в честь наших дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне и погибли под Ленинградом», — отметил он.

В завершение своего обращения Урсу отдельно отметил вклад правительства Петербурга в развитие молдавской культуры в России. Также он выразил надежду на еще более результативную деятельность.

Организация «Молдавское достояние» появилась в Северной столице в феврале 2021 года. Она была создана для защиты прав молдаван в регионе и представления экономических интересов Молдавии в России.