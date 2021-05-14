В Петербурге полностью перекроют движение по КАД между Мурманским и Колтушским шоссе

Санкт-Петербург, 14 мая. Движение по участку КАД между Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют в Петербурге ночью 19 и 20 мая.

Ограничения будут непродолжительными — 20 минут с полуночи до 00:20 в ночь с 18 на 19 мая и в ночь с 19 на 20 мая. Причиной станут работы по установке П-образной металлической опоры, которая будет служить информационным табло автоматизированной системе управления движением по дороге.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточняет, что для полной остановки движения будут привлечены машины перекрытия, которые оборудованы специальными техсредствами: стробоскопами и светодиодными балками с индикацией желтого цвета. Для безопасности водителей дорожники установят временные дорожные знаки, а информацию о перекрытиях выведут на табло.

Ремонтные работы ранее уже становились причиной ограничения движения по КАД. На кольцевой автодороге в конце апреля специалисты устраняли колейность на скоростной автомагистрали.