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Женщина украла почти 20 кг мяса из петербургского супермаркета

  /   Обновлено: 14 мая 2021 16:22
Происшествия
Женщина украла почти 20 кг мяса из петербургского супермаркета
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 мая. В полицию Северной столицы обратился мужчина с заявлением, в котором просит привлечь к ответственности женщину за кражу мяса.

Неизвестная в течение нескольких дней приходила в магазин и тайно выносила мясо. Общая сумма ущерба без учета НДС составила около 14 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленницей оказалась уроженка Курска, которая ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась. Женщина уже призналась в содеянном.

Сотрудник почты украл пять посылок на 130 тысяч рублей в Петербурге, сообщал ФАН. В отделении, расположенном на Лиговском проспекте, оператор по работе с клиентами занимался расформированием международных посылок.

кража мясо супермаркет
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