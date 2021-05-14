Дочь избила тапкой свою мать в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая. В полицию Калининского района обратилась 81-летняя женщина. Ее избила собственная дочь тапкой.

По заявлению пенсионерки известно, что проживающая вместе с матерью 51-летняя дочь зашла в комнату к потерпевшей, выключила телевизор и отобрала удлинитель. Между женщинами разгорелась ссора. Нападавшая начала выбрасывать продукты пенсионерки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

После она схватила пожилую женщину за руки и за ноги, повалила ее на кровать, поцарапала и сняла нижнее белье. Затем взяла ее тапку и нанесла несколько ударов по груди и спине. Потерпевшая обратилась в больницу, медики зафиксировали ушибы грудной клетки, предплечья и плеча.

Пенсионерка на фоне психической проблемы отдала соседке пакет с рублями и валютой, сообщал ФАН. Стражи порядка временно изъяли пакет с более 130 тыс. рублей.