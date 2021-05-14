Петербуржец обнаружил на своем дачном участке пакет с патронами

Санкт-Петербург, 14 мая. В полицию обратился мужчина, обнаруживший на своем дачном участке в Ленобласти пакет с боеприпасами.

Около 174 патронов, предположительно 5,45 калибра, дачник обнаружил 11 мая, когда копал на участке яму для столба. В настоящее время пакет с боеприпасами передан сотрудникам правоохранительных органов, сообщил источник ФАН. Патроны направлены в экспертно-криминалистическую службу на экспертизу.

Петербуржец два года хранил в квартире патроны времен ВОВ, сообщал ФАН. Полиция проверяет информацию о «черном копателе», который хранит у себя фашистскую символику и увлекается историей времен Великой Отечественной войны.