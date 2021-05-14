Подозреваемым в изнасиловании маленькой петербурженки оказался сын ее отчима

Санкт-Петербург, 14 мая. Сына сожителя 35-летней женщины обвинили в изнасиловании ее маленькой дочери, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

В полицию обратился 45-летний предприниматель, который заявил, что несколько лет назад его несовершеннолетняя дочь подверглась сексуальному насилию. Сейчас девочке девять лет, на тот момент она еще не ходила в школу. Ее родители развелись, а спустя некоторое время мама начала жить с другим мужчиной, у которого есть сын.

По словам заявителя, мальчик совершил в отношении его дочери действия сексуального характера. Пострадавшую осмотрел врач. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, информация проверяется.

В ХМАО 15-летний мальчик-инвалид попытался изнасиловать свою трехлетнюю сестру. Родители ушли по делам и оставили малышку под его присмотром, сообщало URA.RU.