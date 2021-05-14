Бизнесмена оштрафовали на 100 тыс. рублей за незаконную торговлю на ЖД станции

Санкт-Петербург, 14 мая. Суд вынес приговор местному жителю, который давал взятки за незаконную торговлю на железнодорожной станции «Девяткино».

Мужчина держал незаконную точку по продаже мобильных аксессуаров. Он также не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. За сокрытие этого факта злоумышленник давал взятки начальнику линейного пункта полиции.

Суд признал незаконного предпринимателя виновным. Его за дачу взятки должностному лицу оштрафовали на 100 тыс. рублей. Ранее он уже был осужден условно.

Северо-Западная транспортная прокуратура обвинила бывшего заместителя начальника Шкиперского таможенного поста в получении крупной взятки, сообщал ФАН. Уголовное дело направлено в суд.