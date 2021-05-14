Петербургская школьница лишилась скрипки в овощном отделе гипермаркета

Санкт-Петербург, 14 мая. У юной жительницы Северной столицы украли музыкальный инструмент в одном из продуктовых магазинов.

Подросток в сопровождении своего классного педагога и еще восьми учеников выбирали продукты для предстоящего выезда. Скрипку в футляре девочка поставила на пол и отошла в другой отдел, сообщил источник ФАН. Спустя пять минут девочка вспомнила, что оставила скрипку, но, вернувшись в овощной отдел, не нашла ее.

Музыкальный инструмент не является собственностью девочки. Скрипка арендована у городского Дворца творчества юных. Сотрудники правопорядка в настоящее время разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ценители элитного алкоголя похитили из магазина в Петербурге четыре бутылки вина, сообщал ФАН. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, которые вынесли из магазина алкоголя на 18,2 тыс. руб.