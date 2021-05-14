Бойцы петербургского ОМОН провели тренировку на площади Балтийского вокзала

Санкт-Петербург, 14 мая. Сотрудники ОМОН провели плановую тренировку на площади Балтийского вокзала, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Учебное мероприятие проходило в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу. Условия сегодня выдались подходящие — ярко светит солнце, а воздух прогрелся до +28 градусов. Бойцы с дубинками и щитами давали отпор «футбольным фанатам» в штатском-спортивном, отрабатывая действия во время возможных беспорядков.

«Один за всех, все за одного!» — кричали силовики.

На данный момент специальные учения уже подошли к концу.