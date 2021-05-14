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Бюст партийного деятеля стал добычей кладбищенских воров в Петербурге

Происшествия
Бюст партийного деятеля стал добычей кладбищенских воров в Петербурге
pixabay.com  /  keesluising

Санкт-Петербург, 14 мая. Неизвестные присвоили себе бюст партийного деятеля Ростислава Николаева, установленный на Ново-Волковском кладбище.

Правоохранители узнали об исчезновении скульптуры от пожилой петербурженки. Во время очередного посещения кладбища она обратила внимание на то, что рядом с братской могилой не хватает бюста известного ей партийного деятеля. Последний раз, по словам пенсионерки, она видела его на месте в ноябре прошлого года.

Пропавший памятник культурной ценности не представляет, поэтому мотивы тех, кто его похитил, пока не ясны, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По факту случившегося ведется проверка.

В ХМАО трое детей разгромили местное кладбище, сообщал URA.RU. Малолетние хулиганы повредили памятник и забросали яйцами фотографии усопших.

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