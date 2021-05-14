В Невском районе Петербурга сгорела жилая квартира

Санкт-Петербург, 14 мая. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в одном из жилых домов в Северной столице.

Сообщение о возгорании в однокомнатной квартире поступило в диспетчерскую службу в 10:06. Спустя 24 минуты пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. В ликвидации пожара было задействовано 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Однокомнатная квартира площадью 35 кв. метров выгорела по всей площади, сообщал ФАН. На ликвидацию пожара в южной части города направлены четыре единицы спецтехники и несколько десятков человек личного состава.