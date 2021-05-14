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Первые утята появились в водоемах Екатерининского парка в Пушкине

Общество
Первые утята появились в водоемах Екатерининского парка в Пушкине
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 14 мая. Первые в этом году утята были замечены в Екатерининском парке в Пушкине. Пользователи поделились фотографиями в социальных сетях.

Фотографии выложили в четверг, 13 мая. Судя по снимкам, малыши появились на свет совсем недавно и только-только делают первые попытки плавать и добывать еду. За ними пристально наблюдают мамы-утки. На снимках запечатлены четыре утенка, которые передвигаются по водоему со взрослой особью. Пользователи сети восторгались малышами. Под снимками оставили множество комментариев, в которых жители восхищались милой внешностью пушистых обитателей водоема.

Ранее сообщалось об обнаружении странных гнезд на деревьях Северной столицы. Жители Петербурга обратили внимание на «варежки» на ветках. Как оказалось, их свили ремезы — небольшие птицы размером в два раза меньше обычного воробья. Эти птицы редко встречаются в городе, более того, они занесены в Красную книгу. Чтобы свить свои гнезда необычной формы, птицы используют пух, тростник, листья и траву.

птицы утки парки
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