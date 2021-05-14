В Петербурге задержан избивающий собак живодер

Санкт-Петербург, 14 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Северной столицы, который избивал собак на глазах у прохожих.

Очевидцы сообщили о жестоком поведении мужчины, который на улице Крыленко мучил двух животных, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Злоумышленника оперативно задержали и доставили в полицию.

В отношении 33-летнего живодера составлен протокол по статье 20.1. КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Ветеринарные врачи обследуют животных на предмет внутренних повреждений, а после этого представители организации «Выжить в голод и холод» найдут им новых хозяев.

Полиция возбудила уголовное дело после убийства четырех собак под Калугой, сообщал ФАН. Злоумышленник расправился с бездомными щенками из огнестрельного оружия.