Сытный рынок Петербурга отреставрируют поэтапно в течение пяти лет

Санкт-Петербург, 14 мая. Сытный рынок, основанный в Петербурге в 1711 году, намерены отреставрировать в течение пяти лет, сообщили представители администрации Петроградского района.

Сытный рынок является старейшим рынком Северной столицы. Его хотят превратить в многофункциональный центр притяжения для жителей всего города, а не только Петроградского района.

Реконструкция предполагает несколько этапов. Так, на первом хотят возвести деревянные павильоны с фастфудом и ресторанами, открыть общественные пространства. Это планируют сделать к концу 2022 года.

«Необходимость реконструкции, переосмысления формата, назрела вот уже несколько лет как, рынки становятся модными местами в других городах, в них появляются, кроме привычных мелких лавок, фастфуды и кафе», — сказал генеральный директор Сытного рынка Борис Элькин, подчеркнув, что внутри исторического здания останется именно продуктовый рынок.

Недавно появилась информация, что Дом ленинградской торговли (ДЛТ) в Петербурге могут признать объектом культурного наследия федерального значения.