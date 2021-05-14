Петербуржец создал велосипед высотой почти семь метров

Санкт-Петербург, 14 мая. Высота велосипеда составляет шесть метров 43 сантиметра. Его создателем стал коллекционер двухколесного транспорта из Петербурга Игорь Баронас.

Петербуржец не впервые создает необычные экземпляры. В его коллекции насчитывается около 200 велосипедов. В ней можно найти необычные экспонаты, среди которых велосипед-кровать и велосипед-фонарь. Первый из них сделан из спинки старинной кровати, а второй стилизован под фонарь Петропавловской крепости.

На изготовление одного подобного велосипеда у Баронаса уходит около двух месяцев. Больше всего времени тратится на формирование идеи, признался петербуржец.

Инженеры Брянского автомобильного завода представили эксклюзивную модель пожарного автомобиля. Особенность машины заключается в способности ликвидировать очаги возгорания на территории аэропортов.