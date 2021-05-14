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Один человек погиб при пожаре в квартире на Петергофском шоссе в Петербурге

  /   Обновлено: 14 мая 2021 07:46
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на Петергофском шоссе в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Санкт-Петербург, 14 мая. Тело человека найдено на месте пожара в Красносельском районе Петербурга. Минувшей ночью на Петергофском шоссе загорелась квартира.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 00:05 пятницы. Огонь охватил двухкомнатную квартиру в доме №21 на Петергофском шоссе. Площадь пожара составила восемь квадратных метров, его потушили в течение получаса.

В ликвидации возгорания участвовали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. В результате происшествия погиб один человек. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Здание площадью 10х20 метров загорелось ранее на Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга. К тушению пожара были привлечены несколько десятков спасателей и четыре единицы спецтехники.

пожар мчс петербург
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