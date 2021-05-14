Раритетную печь времен Николая II продают в Петербурге за 300 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 14 мая. Петербурженка выставила на продажу старинную печь, расположенную в доходном доме на Суворовском проспекте. Свое объявление женщина разместила на сайте «Авито».

Согласно данным объявления, старинная печь находится в бывшем доходном доме Н. Д. Дегтярева, который был построен 120 лет назад — в 1901 году. Архитектором здания был А. В. Друкера. В период Великой Отечественной войны в дом попала фугасная бомба, но в 1952 году его восстановили.

Петербурженка указала, что продает раритетную печь «под разборку». Она объяснила, что продает печь из-за переезда. Стоимость антиквариата женщина оценила в 300 тыс. рублей.

Поскольку дом не признан памятником, запретить женщине демонтировать или продавать старинную печь по закону нельзя. Тем не менее многие горожане возмутились поступком петербурженки.

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