Синоптик Колесов озвучил прогноз погоды на лето в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая. Лето в Северной столице будет стандартным — жителям не стоит ждать неожиданностей и сюрпризов. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его заявлениям, на летнее время в городе холодов не прогнозируется. Однако то же можно сказать и о жаре. Обильных дождей или засух также не предвидится, пишет "Царьград".

«Холодных периодов над нашей территорией не видим, поэтому считаем, что лето должно быть нормальным», — заявил Колесов.

Аномальная жара может наступить на территории Центральной России уже с 18 мая. В Москве, к примеру, ожидается до плюс 30 градусов.