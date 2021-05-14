Регулярному уличному освещению Санкт-Петербурга исполнилось 300 лет

Санкт-Петербург, 14 мая. Петербургскому уличному освещению исполнилось 300 лет. В мае 1721 года впервые был издан указ «О содержании в Санкт‑Петербурге по улицам фонарей».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в своем поздравлении рабочих ГБУ «Ленсвет», рассказал об огромном эволюционном пути, который прошла система уличного освещения Северной столицы. Градоначальник отметил, что стараниями сотрудников предприятия «огни вечернего Петербурга видны даже из космоса».

Глава города акцентировал внимание на том, что сегодня в Санкт-Петербурге реализовывается проект по освещению садово-парковой зоны, передает издание «Царьград».

Ранее пресс-служба Смольного сообщила, что в Санкт-Петербурге зацвели деревья сакуры. Сообщается, что раньше всех цветки появились на Литейном проспекте и в Ботаническом саду.