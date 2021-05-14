Петербуржец получил штраф за заросший сорняками участок в Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 мая. Жителю Петербурга дали два года, чтобы привести в порядок свой участок во Всеволожском районе Ленинградской области. Однако мужчина проигнорировал эти требования.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям обнаружили заросший участок размером полтора гектара еще в 2019 году. Они связались с владельцем земли и поручили устранить нарушения.

Петербуржец не стал исполнять требования инспекторов, в результате чего получил наказание в виде штрафа. Теперь ему придется выплатить 10 тысяч рублей. Штраф за заросший участок выписывается в том случае, если он относится к земле сельхозназначения.

Многие россияне сталкиваются с проблемами при регистрации права собственности на земельный участок. Адвокат Дарья Мороз ранее рассказала, какие земли можно оформить в собственность, а какие даже и не стоит пытаться.