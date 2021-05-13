Супружескую пару из Петербурга арестовали по делу об истязании ребенка

Санкт-Петербург, 13 мая. Октябрьский суд поместил под стражу отца и мать семилетней девочки, которые в течение продолжительного времени избивали свою дочь.

Родители пострадавшей юной петербурженки возражали против решения инстанции. При этом мужчина во время заседания заявил, что бил не только дочь, но и еще одного своего ребенка. Злоумышленники останутся в изоляторе до 10 июля. Всего в семье проживают трое детей, а органы опеки начали подготовку документов, чтобы лишить фигурантов родительских прав.

По предварительным сведениям, избитую девочку нашли в понедельник в кафе на Дальневосточном проспекте без сопровождения взрослых и госпитализировали. Врачи обнаружили на теле маленькой пациентки многочисленные травмы.

Петербурженка ранее обратилась в полицию после того, как ее муж избил общую дочь ремнем, сообщало Федеральное агентство новостей. У пострадавшей девочки нашли многочисленные гематомы.