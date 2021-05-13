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Мошенник из Петербурга уехал в Дагестан, «забыв» отдать 500 тысяч рублей за машину

  /   Обновлено: 13 мая 2021 20:49
Происшествия
Мошенник из Петербурга уехал в Дагестан, «забыв» отдать 500 тысяч рублей за машину
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 13 мая. Жительница Северной столицы стала жертвой мошенника при продаже автомобиля. Покупатель внезапно «забыл» заплатить деньги при оформлении договора и уехал в Республику Дагестан.

По словам пострадавшей, ей нужно было продать автомобиль Hyundai Solaris, но в процессе оформления выяснилось, что машина была участником ДТП. В свете этого предложение не заинтересовало покупателей.

Позднее ее знакомый предложил приобрести эту машину. В самый последний момент, когда документы уже были подписаны, он заявил, что у него нет с собой такой суммы. Участники сделки разошлись. Горожанка периодически звонила покупателю — тот убеждал ее, что в скором времени переведет нужную сумму.

После мужчина заявил, что уехал в Дагестан, что стало причиной ссоры. Деньги он так и не вернул, заявительница расценила это как попытку уклонения от оплаты сделки и обратилась в полицию.

В Петербурге вынесли приговор начальнику структурного подразделения Октябрьской железной дороги, признав его виновным в деле о принятии некачественных работ.

 

дтп мошенничество автомобиль
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