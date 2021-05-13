Первоклассница пострадала под колесами BMW в Калининском районе

Санкт-Петербург, 13 мая. Ученица первого класса переходила дорогу и попала под колеса автомобиля BMW. Девочку экстренно госпитализировали.

Авария случилась возле одного из домов на Кондратьевском проспекте в Калининском районе. Иномарка сбила восьмилетнюю школьницу на регулируемом пешеходном переходе, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Женщина-водитель заявила, что наехала на подростка, когда двигалась на «зеленый» сигнал светофора. Сейчас девочка находится в больнице. Она получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Еще одна серьезная авария произошла в Калининском районе. Там автомобиль Volkswagen Polo наехал на ученицу второго класса, писал ФАН.