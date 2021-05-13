Петербуржец два года хранил в квартире патроны времен ВОВ

Санкт-Петербург, 13 мая. Полиция проверяет информацию о «черном копателе», который хранит у себя фашистскую символику и увлекается историей времен Великой Отечественной войны.

Петербуржец рассказал сотрудникам МВД, что примерно два года назад был в гостях у возлюбленного своей приятельницы. Мужчина показал новому знакомому патроны и детали к пистолетам, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Хозяин квартиры также упомянул, что увлекается «копанием». Заявитель отметил, что уже два года не общается с этим знакомым, поскольку поругался с его подругой. Сейчас оперативники проверяют поступившую информацию.

Полиция города также проверяет сообщение об обнаружении боеприпасов различных калибров на набережной в Петербурге. Патроны непригодны для дальнейшего использования и не подходят для гладкоствольного оружия.