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Петербуржцы задержали мигранта при попытке угона иномарки

  /   Обновлено: 13 мая 2021 18:50
Происшествия
Петербуржцы задержали мигранта при попытке угона иномарки
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 мая. Злоумышленник в кепке и маске вместе с подельником пытался похитить машину марки Kia Sorento.

Полиция получила информацию о попытке угона от владельца кроссовера. Мужчина рассказал, что он вместе с соседом увидел, как двое неизвестных пытаются вскрыть его автомобиль во дворе дома в Калининском районе. Местный житель вместе со знакомым смогли поймать одного из предполагаемых преступников, но его подельнику удалось сбежать, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Несостоявшегося угонщика поместили в камеру в ближайшем отделении до выяснения всех обстоятельств. В скором времени против него могут возбудить уголовное дело.

Сотрудники МВД в тот же день получили еще одно сообщение о попытке угона аналогичной машины возле жилого строения, расположенного на улице Веденеева. Усилия злоумышленников также не увенчались успехом.

Правоохранители Петербурга задержали мужчину, ранее судимого по статье о наркотиках. Он похитил дорогостоящий мотоцикл у курьера.

полиция угон спб
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