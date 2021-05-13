Пожар в здании автосервиса в Невском районе Петербурга тушат 20 сотрудников МЧС

Санкт-Петербург, 13 мая. На ликвидацию пожара в южной части города направлены 4 единицы спецтехники и несколько десятков человек личного состава.

По предварительным данным, на Дальневосточном проспекте в Невском районе Северной столицы полыхает здание размером 10х20 метров. Пламенем охвачен весь объект. Отмечается, что там находится автосервис.

Информации о пострадавших не поступало, сейчас на месте происшествия работают спасатели. Также нет сведений о том, что могло послужить причиной возгорания. После ликвидации пожара будет инициирована проверка.

ФАН сообщал о крупном пожаре на химическом заводе в пригороде Парижа. Местные власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды.