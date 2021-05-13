Руководство фирмы в Петербурге полгода не платило зарплату подчиненным

Санкт-Петербург, 13 мая. Полицейские Калининского района города возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Люди не получали положенные деньги с июня 2020 по январь 2021 года включительно.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, компания не заплатила более чем 20-ти сотрудникам. Сумма долга превышает 2,1 миллиона рублей.

Пока в деле нет подозреваемого. В полиции считают, что преступление по статье 145.1 УК РФ совершило неустановленное лицо из руководящего звена компании, нарушив конституционную норму.

В Якутии тренеры и игроки футбольного клуба не получили зарплату в установленный срок. Долг со стороны организации составил почти 2 миллиона рублей, сообщал ФАН.