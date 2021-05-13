Педофила из Выборга отправили в «Кресты»

Санкт-Петербург, 13 мая. Подозреваемого в совершении двух преступлений против половой неприкосновенности детей отправили в следственный изолятор №1, известный как «Кресты».

По версии следствия, злоумышленник совершил два преступления в апреле 2021 года на территории Выборга. От его действий пострадали две девочки. Правоохранители смогли задержать 23-летнего подозреваемого, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и по ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства нападений и проверяют информацию о причастности местного жителя к другим преступлениям.

Полиция Нижнего Новгорода ранее задержала мужчину, который совершил аналогичное нападение на десятилетнюю школьницу. Медики диагностировали у пострадавшей многочисленные травмы.