Онкологическое заболевание привело к смерти звезды «Улиц разбитых фонарей»

Санкт-Петербург, 13 мая. ФАН выяснил причину смерти звезды театра и кино Киры Крейлис-Петровой. Актриса умерла на 90-м году жизни.

По данным источника Федерального агентства новостей, у артистки было диагностировано онкологическое заболевание в тяжелой стадии. Родные Крейлис-Петровой при содействии представителей двух театров занимаются организацией ее похорон.

Киру Крейлис-Петрову неофициально называли «последней комической старухой» Петербурга. Артистка с детства мечтала о сцене и кинематографе. За свою долгую карьеру она сыграла немало комедийных ролей в театре и кино. Помимо советских кинолент, Крейлис-Петрова отметилась участием в российском сериале «Улицы разбитых фонарей».