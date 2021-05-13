Сменившая религию петербурженка угрожает расправиться с обидчиками сына-школьника

Санкт-Петербург, 13 мая. Директор местной школы попросила полицию принять меры в отношении матери первоклассника, которая шлет родителям учеников и педагогам смс-сообщения с угрозами.

По словам заявительницы, агрессивно настроенная женщина недавно приняла ислам и теперь планирует вершить суд по религиозным канонам. Новоиспеченная мусульманка желает отомстить обидчикам своего ребенка, в частности — педагогам, работникам администрации школы и родителям одноклассников сына.

Сотрудники полиции прибыли в квартиру предполагаемой правонарушительницы и не обнаружили какой-либо религиозной атрибутики. Кроме того, по данным источника ФАН, в жилище царил полный порядок, а со стороны соседей женщины не поступало никаких жалоб.

Все обстоятельства дела станут известны после проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге двое пьяных приятелей изрезали друг друга в салоне автомобиля, сообщал ФАН.