Оксана Федорова пожелала успехов участникам конференции «Многоликий Петербург»

Санкт-Петербург, 13 мая. Ведущая, актриса, «Мисс Вселенная» Оксана Федорова обратилась к учащимся по случаю открытия Всероссийской школьной научно-исследовательской конференции «Многоликий Петербург».

Это мероприятие проходит в Северной столице в 14-й раз. Основатель фонда «Спешите делать добро» Оксана Федорова обратилась к школьникам в режиме онлайн. Актриса отметила, что «Многоликий Петербург» объединяет как детей, так и взрослых.

«Самое главное, что родители смогут узнать об интересах детей и активно помогать им в развитии. Темы сложные, но ребята справляются. Желаю успехов и новых ярких открытий», — резюмировала Оксана Федорова.

Старт конференции прокомментировал и глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Он поблагодарил организаторов «Многоликого Петербурга», отметив, что количество таких мероприятий следует увеличить. Медиагруппа «Патриот» намерена учредить в рамках конференции новую номинацию.

«Мы хотели внести свою лепту и учредить нашу номинацию «Патриота». Наградим призами и подарками победителя», — отметил Столярчук.

Профессор экономики Мичиганского университета в США Томас Раймер рассказал об опыте работы с российскими школьниками. Учащиеся очень умны и талантливы, отметил американец. Раймер входит в жюри Всероссийской научно-исследовательской конференции «Многоликий Петербург».