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Названа главная особенность Всероссийской конференции «Многоликий Петербург»

  /   Обновлено: 13 мая 2021 14:38
Общество
Названа главная особенность Всероссийской конференции «Многоликий Петербург»
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Санкт-Петербург, 13 мая. XIV Всероссийская школьная научно-исследовательская конференция «Многоликий Петербург» в скором времени стартует в Петербурге.

Когда мероприятие только зарождалось, с докладами выступали исключительно учащиеся 10-х и 11-х классов. Со временем к ним присоединились и другие школьники Выборгского района Санкт-Петербурга, рассказала директор школы №102 Ольга Ципляева, где в этом году состоится конференция.

«Темы выбирают самостоятельно, иногда помогают родители, учителя. Была интересная тема — первоклассница рассказывала о божьих коровках. В прошлом году было 75 лет со Дня Победы — представляли такие тяжелые темы. Было приятно видеть и слышать онлайн детей, которые рассказывали о труде Победы и вклад в Победу семьи», — рассказала Ципляева во время эфира, прошедшего в Медиагруппе «Патриот».

Названа главная особенность Всероссийской конференции «Многоликий Петербург»
Федеральное агентство новостей  / 

На ранних этапах формирования «Многоликого Петербурга» существовало всего две секции: естественно-научная и гуманитарная. Сейчас ребята представляют работы в пределах десяти направлений, добавила Ципляева.

«Это событие значимое. В мае проходит «Многоликий Петербург» — завершающая точка учебного года. Самое главное, что ребята могут себя проявить, это полезный опыт», — назвала главную особенность конференции директор школы.

Ольга Ципляева выразила надежду, что в будущем конференция будет продолжать развиваться, а ее масштабы выйдут за рамки страны. Также она рассчитывает, что в скором времени участники начнут писать работы на новые темы.

Названа главная особенность Всероссийской конференции «Многоликий Петербург»
Федеральное агентство новостей  / 

Около пяти лет назад Всероссийская школьная научно-исследовательская конференция «Многоликий Петербург» начала сотрудничать с университетами. Тогда членами жюри стали представители Университета имени Герцена.

«Здесь взаимодействие идет по факту организации конференции. Студенты знакомятся, преподаватели тоже. Мы улучшаем качество работы в университете», — рассказала преподаватель Университета имени Герцена Ирина Елизарова.

Старт конференции будет дан 15 мая. Тему особенностей «Многоликого Петербурга» обсудили во время онлайн-эфира, который состоялся в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

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