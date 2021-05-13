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Первый этап реконструкции Сытного рынка в Петербурге обойдется в 70 млн рублей

Экономика
Первый этап реконструкции Сытного рынка в Петербурге обойдется в 70 млн рублей
пресс-служба администрации Петроградского района

Санкт-Петербург, 13 мая. Реконструкция Сытного рынка планируется в Петроградском районе Санкт-Петербурга. На первом этапе планируется инвестировать в преобразование площадки 70 млн рублей.

Общая площадь объекта — 1000 квадратных метров. Планируется, что на рынке появится деревянная ресторанная улица, но формат продуктового рынка будет сохранен. Частью общественного пространства станет широкий тротуар вдоль улицы. Провести полную реструктуризацию Сытного рынка планируется в течение пяти лет.

Инициативу поддержали в администрации Петроградского района и выразили готовность сделать благоустройство вокруг территории рынка, что позволит превратить комплекс в единое городское пространство, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Главной задачей преображения является совмещение традиционных функций городского рынка и создание для них опрятных современных декораций, отметил глава администрации Иван Громов.

Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации дачи принца Петра Ольденбургского на набережной Малой Невки в Петербурге. По завершении работ в здании откроется гостиница.

реконструкция петроградский район сытный рынок
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Все новости / Экономика / Первый этап реконструкции Сытного рынка в Петербурге обойдется в 70 млн рублей
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