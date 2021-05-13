Посол добра КНДР оценил способности участников конференции «Многоликий Петербург»

Санкт-Петербург, 13 мая. Участники всероссийской школьной научно-исследовательской конференции «Многоликий Петербург» очень талантливы, заявила посол добра КНДР Ю Цзя.

В стенах одной из школ Северной столицы стартовала 14-я всероссийская школьная научно-исследовательская конференция «Многоликий Петербург». Достижения участников оценила председатель комитета по культуре и искусству, посол добра КНДР Ю Цзя.

«Больше всего понравились проекты о дружбе наших стран. Нравится, что руководители наших государств во всем поддерживают юное поколение», — отметила она.

Журналисты спросили у посла добра КНДР, намерена ли она приехать в Россию на 15-ю всероссийскую школьную научно-исследовательскую конференцию «Многоликий Петербург». Ю Цзя отметила, что такое мероприятие входит в ее планы. В конференции «Многоликий Петербург» принимают участие подростки из разных российских регионов.