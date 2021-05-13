Житель Петербурга на глазах у приятельницы ударил себя ножом в грудь

Санкт-Петербург, 13 мая. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ранения 52-летнего петербуржца. Рассказу его знакомой силовики не поверили.

Ранним утром в отделение полиции пришла телефонограмма от медиков. Они доложили о госпитализации безработного мужчины с ножевым ранением в области груди, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции установили, что инцидент произошел в квартире приятельницы раненого. Безработная 21-летняя девушка рассказала, что после застолья поссорилась с гостем. По неизвестной ей причине мужчина сам нанес себе ножевое ранение, а затем вызвал медиков. Силовики задержали девушку и доставили в отделение. Ее проверят на причастность к нанесению ножевого ранения.

Ссора между сестрами-близнецами закончилась приездом полиции. По словам пострадавшей, ножевое ранение ей нанесла родственница в пылу ссоры из-за мужа, сообщал ФАН.