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Гостиница на 21 номер откроется в здании дачи племянника Николая I в Петербурге

Общество
Гостиница на 21 номер откроется в здании дачи племянника Николая I в Петербурге
wikipedia.org  /  Alex 'Florstein' Fedorov / CC BY-SA 4.0

Санкт-Петербург, 13 мая. Проект реставрации дачи принца Петра Ольденбургского на набережной Малой Невки в Северной столице одобрила Главгосэкспертиза.

Специалисты ведомства выдали положительное заключение по факту рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий. Таким образом в скором времени на территории дачи, принадлежавшей племяннику императора Николая I, начнутся реставрационные работы.

После их завершения в здании на территории Санкт-Петербурга откроется гостиница на 21 номер. Работы предполагают восстановление разноэтажного здания сложной формы. Его общая территория занимает более 3 тыс. кв. м.

Дом ленинградской торговли (ДЛТ) на Большой Конюшенной улице Северной столицы могут признать объектом культурного наследия федерального значения. С такой просьбой в городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обратилась группа Mercury.

петербург реставрация дача
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