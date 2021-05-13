Гостиница на 21 номер откроется в здании дачи племянника Николая I в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 мая. Проект реставрации дачи принца Петра Ольденбургского на набережной Малой Невки в Северной столице одобрила Главгосэкспертиза.

Специалисты ведомства выдали положительное заключение по факту рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий. Таким образом в скором времени на территории дачи, принадлежавшей племяннику императора Николая I, начнутся реставрационные работы.

После их завершения в здании на территории Санкт-Петербурга откроется гостиница на 21 номер. Работы предполагают восстановление разноэтажного здания сложной формы. Его общая территория занимает более 3 тыс. кв. м.

Дом ленинградской торговли (ДЛТ) на Большой Конюшенной улице Северной столицы могут признать объектом культурного наследия федерального значения. С такой просьбой в городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обратилась группа Mercury.